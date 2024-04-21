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В Бурятии пока не возобновили поиски загадочно пропавших молодых людей

В Бурятии пока не возобновили поиски загадочно пропавших молодых людей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Чаты, где общаются волонтёры, молчат уже несколько дней

30-летняя жительница бурятской столицы Сэсэг Буинова и её знакомый – 26-летний Станислав Норбоев – пропали более недели назад. В прошлый четверг, 11 апреля, они повстречались перед магазином крупной торговой сети на улице Бабушкина и, по данным следствия, вместе уехали в неизвестном направлении на автомобиле Mitsubishi Outlander. С тех пор о них ничего неизвестно.

Улан-удэнцев пять дней искали представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии, сотрудники полиции, близкие люди и просто неравнодушные земляки. В мессенджерах даже создали группы для готовых оказать какую-либо помощь.

За это время более 810 человек выполнили 420 задач, прошли и проехали 2900 с лишним километров и распространили свыше 3500 листовок с приметами ребят. Однако обнаружить таинственно исчезнувших молодых людей не удалось.

В среду, 17-го числа, активные поиски Сэсэг и Станислава волонтёры временно прекратили. Однако их продолжили родственники. Горожане тем временем расклеивали листовки с приметами ребят. В «ЛизаАлерт» же сообщили, что ждут новые свидетельства.

- Сейчас очень важно собрать как можно больше информации – помочь может любая, даже если она кажется вам незначительной. Всё будут проверять автономные группы, которые готовы выехать в любой момент, – отметили в отряде.

Чаты, где списывались участники и желающие поучаствовать в поисках, молчат уже несколько дней – с четверга. И пока никаких новых подробностей о Сэсэг и Станиславе нет.
 
Тех, кому известно что-нибудь о них, просят сообщить об этом на круглосуточную бесплатную горячую линию по номеру 8 (800) 700-54-52 или в службу 112. Отслеживать сборы добровольцев можно на форуме «ЛизаАлерт» по ссылкам https://lizaalert.org/forum/viewtopic.php?t=76790 (Сэсэг) и https://lizaalert.org/forum/viewtopic.php?t=76827 (Станислав).

После исчезновения молодых людей в СУ СКР по Бурятии возбудили уголовное дело. Следствие координирует поиски обоих пропавших. Информацию, поступающую от волонтёров и сотрудников полиции, обобщают и детально анализируют. Специалисты детально осмотрели и предметы, обнаруженные в ходе поисков и имеющие значение для уголовного дела.
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