Жителям райцентра в Бурятии объяснили внезапное появление столба посреди дороги



- Добро пожаловать на озеро?! Это так свет на мыс провели? – говорится в комментарии к фото, опубликованному в telegram-канале.



Внезапное появление столба на дороге удивило и рассмешило местных жителей. Они заявили, что автомобилисты могут и не заметить сооружение в темноте. «Не трамвай – объедем», «Не воткнулся бы никто ночью», «Он ждёт своего Марка», «Весело, надо запомнить», «И так сойдёт», – пишут гусиноозёрчане.



Прокомментировали эту странную ситуацию в правительстве Бурятии. Там со ссылкой на ПАО «Россети – Сибирь» – «Бурятэнерго» сообщили, что энергетики не сами решают, где им строить сети.



- Опора находится в границах, определённых мэрией Гусиноозёрска. Такое расположение связано со сложным рельефом местности: с одной стороны там гора, с другой – участки, у которых уже есть собственники, – подчеркнули в правительстве.



На днях в telegram-канале «Весь Гусиноозёрск» обратили внимание на опору освещения, «выросшую» аккурат посреди дороги. Эта самая грунтовка ведёт от микрорайона Набережный к мысу Большой Хаян.