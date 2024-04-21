В районе Бурятии старый тополь угрожает людям



В Гусиноозёрске забили тревогу из-за дерева, растущего около одного из местных кафе. Люди потребовали обрезать опасный тополь.



- Он один в городе самый большой и старый, – отмечается в сообщении, опубликованном в группе «Селенга-инфо.24/7». – В РЭС говорят, что это собственность города, а в администрации – что нет вышки. Вокруг этого тополя провода и каждый раз при ветре всё искрится, большие ветки падают.



Мэр Гусиноозёрска Валентин Дакич пояснил, что прежде всего нужно подать заявление в администрацию. Подрезку согласуют и после её сделают представители РЭС.