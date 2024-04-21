В районе Бурятии старый тополь угрожает людям

Гусиноозёрчане заявили, что он искрится при сильном ветре
В Гусиноозёрске забили тревогу из-за дерева, растущего около одного из местных кафе. Люди потребовали обрезать опасный тополь.
- Он один в городе самый большой и старый, – отмечается в сообщении, опубликованном в группе «Селенга-инфо.24/7». – В РЭС говорят, что это собственность города, а в администрации – что нет вышки. Вокруг этого тополя провода и каждый раз при ветре всё искрится, большие ветки падают.
Мэр Гусиноозёрска Валентин Дакич пояснил, что прежде всего нужно подать заявление в администрацию. Подрезку согласуют и после её сделают представители РЭС.
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Гусиноозёрчане заявили, что он искрится при сильном ветре
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