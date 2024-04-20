319 ветеранов отправят в санатории Иркутской области





Санаторно-курортным лечением в здравницах Иркутской области будут обеспечены 319 ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Об этом рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов на заседании областного организационного комитета «Победа».Контракты на лечение ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий на 150 путёвок заключены с курортом «Ангара», реабилитационным центром «Шелеховский» - на 100 путёвок и санаторием «Кедр» - на 69 путёвок. На 15 апреля оздоровлены 20 человек, из них три участника специальной военной операции.Министр напомнил, что планом областных мероприятий, проводимых в Иркутской области в 2024 году в связи с днями воинской славы России предусмотрено четыре дополнительные меры социальной поддержки. Это обеспечение санаторно-курортными путёвками, предоставление лечебно-реабилитационных услуг, предоставление денежной компенсации расходов, связанных с изготовлением зубных протезов, предоставление денежной компенсации расходов на капитальный ремонт жилых помещений. В областном бюджете на эти цели заложено 15,4 миллиона рублей.Обеспечение санаторно-курортным лечением в здравницах региона предусмотрено продолжительностью 14 дней. В 2023 году была введена компенсация части стоимости путёвки, но не более 30 тысяч рублей. При этом лечение можно получать по всей территории Российской Федерации.Предоставление лечебно-реабилитационных услуг осуществляется в течение 18 дней, стоимость лечения 48,5 тысячи рублей. Министерство соцразвития заключило контракт с санаторием «Юбилейный», планируется оздоровить 35 ветеранов Великой Отечественной войны. На сегодня на оздоровление направлено два человека.Денежная компенсация расходов, связанных с изготовлением и ремонтом зубных протезов в размере 50%, но не более 20 тысяч рублей, предоставлена пяти гражданам.Владимир Родионов добавил, что сегодня в Иркутской области решена проблема с проведением капитального ремонта жилых помещений – обращений от ветеранов не поступало, также, как и нет обращений по вопросу предоставления социальной выплаты для обеспечения жильём ветеранов Великой Отечественной войны за счёт средств федерального бюджета.Кроме перечисленных мер, государственной программой Иркутской области «Социальная поддержка населения» предусмотрено шесть мер социальной поддержки иным категориям граждан пожилого возраста, общее денежное обеспечение которых составляет 731 миллион рублей.– К их числу относятся дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 2572 тружеников тыла в размере 1,2 тысячи рублей и меры социальной поддержки, установленные для этой категории, ежегодная денежная выплата детям войны ко Дню Победы в размере 5,8 тысячи рублей и меры поддержки, установленные для них, ежегодная выплата ко Дню Победы гражданам, проживающим на территории Иркутской области, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда», в размере 10 тысяч рублей, а также единовременные выплаты к юбилейным датам – 90, 95, 100 и более лет долгожителям Иркутской области, в размере 12,15 и 19 тысяч рублей, соответственно возрасту. В 2024 году их получат 725 долгожителей региона, – уточнил Владимир Родионов.В 2024 году министерство готово в рамках полномочий к выполнению мероприятий, предусмотренных Планом областных мероприятий, посвящённых 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.– Мы, совместно с иными органами исполнительной власти и общественными организациями ставим задачу по продлению региональной программы «Социальная поддержка ветеранов боевых действий» на 2022–2024 годы, которая показала свою эффективность. Кроме того, в программе необходимы уточнения мероприятий по работе с ветеранами боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции, и членами семей военнослужащих, погибших при выполнении задач в ходе СВО, – резюмировал Владимир Родионов.