Бурятские общественники добиваются присвоения ФСК имени Владимира Сафронова

Также в республике планируют установить памятник боксёру
Общественники республики планируют обратиться в Федерацию бокса России и к главе Бурятии для присвоения имени Владимира Сафронова Физкультурно-спортивному комплексу в Улан-Удэ. Об этом стало известно из резолюции круглого стола, опубликованной на странице юриста, члена Общественной палаты республики Биликто Дугарова.
- Владимир Сафронов – олимпийский чемпион, уроженец Улан-Удэ, воспитанник бурятской школы бокса. Присвоение имени Владимира Константиновича Сафронова ФСК будет иметь огромное воспитательное и патриотическое значение для спортсменов, детей и молодёжи, для всех жителей Республики Бурятия. Сегодня ФСК не имеет имени выдающегося спортсмена республики, тогда как все аналогичные спортивные объекты в других регионах России носят имена своих известных спортсменов, - говорится здесь.
По итогам круглого стола также намереваются обратиться в Федерацию бокса России, к главе республики для получения организационной и финансовой поддержки для установки памятника Сафронову на территории ФСК.
В планах провести турнир, посвящённый 90-летию со дня рождения именитого боксёра. При этом в рамках турнира предлагается провести финальные бои на площади Советов. Есть и другие инициативы: к примеру, создать Аллею славы спорта на территории ФСК; переиздать книгу Сафронова «Дорога к победе» и многое другое.
Кроме того, мэру Улан-Удэ, городской администрации совместно с Улан-Удэнским горсоветом предлагают организовать мероприятия по сохранению родного дома Владимира Сафронова и перевозке этого дома в комплекс Льва Бардамова для создания Дома-музея Сафронова.
Круглый стол состоялся в середине апреля. На странице Биликто Дугарова говорится, что на мероприятии собрались широкая спортивная общественность Бурятии, ветераны бокса республики, представители Федерации бокса Бурятии, спортсмены, молодёжь, родственники Владимира Константиновича Сафронова и представители СМИ.
Также в работе круглого стола приняли участие представители министерства спорта и молодёжной политики Бурятии, министерства образования и науки республики, депутаты Народного Хурала, представители мэрии Улан-Удэ и депутаты горсовета Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», несколько лет назад в Бурятии спорили, чьё имя следует присвоить ФСК. Одни предлагали присвоить имя олимпийского чемпиона по боксу Владимира Сафронова, другие - имя чемпиона мира 1989 года Бориса Будаева. Тогда прозвучало ещё одно мнение, что ФСК следует назвать нейтрально: «имени героев спорта», «олимпийцев Бурятии», «народов Бурятии».
Справка:
Владимир Сафронов родился в 1934 году в Улан-Удэ. Жил на улице Шмидта рядом с цирком, куда ходил смотреть тренировки борцов. Занимался гимнастикой, волейболом, баскетболом, лёгкой атлетикой, бальными танцами. Посещал изостудию Улан-Удэнского дома пионеров.
Заниматься боксом начал с 13 лет у чемпиона РСФСР Александра Ринчинова, позже был подопечным Леонида Соколова.
В 1954 году Сафронов завоевал бронзовую медаль чемпионата РСФСР.
В 1951 году поступил в Иркутское художественное училище. Стал чемпионом по боксу Иркутской области, Сибири и Дальнего Востока, ВЦСПС, попал в сборную команду Сибири. В 1953 году принят в сборную СССР. В 1955 году Сафронов был призван в армию, служил в Забайкальском военном округе. Из армии откомандировывался в распоряжение сборной олимпийской команды.
В 1956 году, заменив заболевшего Александра Засухина, вошёл в состав сборной СССР на Олимпийских играх в Мельбурне, где неожиданно выиграл золотую медаль, став первым олимпийским чемпионом среди советских боксёров. На пути к победе Сафронов победил выдающихся европейских боксёров Хенрика Недзведского и Томаса Николса. К этому моменту у Сафронова был всего лишь первый разряд по боксу.
Среди последующих успехов Сафронова — бронзовая медаль чемпионата Европы 1957 года и победы на чемпионатах СССР 1958 и 1962 годов. Всего Сафронов провёл 316 боёв, одержав 294 победы.
Окончил Художественное училище в Иркутске и в 1963 году оформительский факультет Московского полиграфического института. Член КПСС с 1963 года. По окончании спортивной карьеры работал художественным редактором в издательстве «Физкультура и спорт».
Ушёл из жизни в 1979-м на 45 году жизни.
Бурятские общественники добиваются присвоения ФСК имени Владимира Сафронова
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