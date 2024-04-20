20 апреля

19 апреля

Популярное

В Бурятии сегодня немного дождливо

В Бурятии сегодня немного дождливо
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ожидается холодный и сильный ветер

По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 20 апреля по республике переменная облачность, утром и днём местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10, днём в отдельных районах 13-17 м/с. Температура днём +9,+14, местами +2,+7.

В Улан-Удэ утром и днём небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура +9,+11.


прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Художник подарил музею истории города Улан-Удэ картины о БАМе
Художник подарил музею истории города Улан-Удэ картины о БАМе
Общество, 20.04.2024
Стройка сыграла значительную роль в творчестве Валентина Архипова
319 ветеранов отправят в санатории Иркутской области
319 ветеранов отправят в санатории Иркутской области
Общество, 20.04.2024
Заключены контракты на лечение в трёх здравницах 
В Бурятии сегодня немного дождливо
В Бурятии сегодня немного дождливо
Общество, 20.04.2024
Ожидается холодный и сильный ветер 
В Улан-Удэ появился клуб молодых семей
В Улан-Удэ появился клуб молодых семей
Общество, 19.04.2024
Его деятельность направлена на сохранение традиционных семейных ценностей
В перинатальном центре в Улан-Удэ «ликвидировали» холеру
В перинатальном центре в Улан-Удэ «ликвидировали» холеру
Общество, 19.04.2024
В медицинском учреждении прошли учения 
В Бурятии гимназисты прибрались на территории возле памятников
В Бурятии гимназисты прибрались на территории возле памятников
Общество, 19.04.2024
Таким образом дети присоединились ко всероссийской акции
В Забайкалье благоустроят пять населённых пунктов
В Забайкалье благоустроят пять населённых пунктов
Общество, 19.04.2024
Деньги на эти цели выделили из краевого бюджета
В Улан-Удэ во время «собачьего» рейда обошли 150 дворов
В Улан-Удэ во время «собачьего» рейда обошли 150 дворов
Общество, 19.04.2024
Рейд состоялся Железнодорожном районе
На севере Бурятии приступили к возведению моста за 53 млн
На севере Бурятии приступили к возведению моста за 53 млн
Общество, 19.04.2024
Его планируют запустить в эксплуатацию уже в конце года 
Около 60 км трассы «Байкал» приведут в порядок
Около 60 км трассы «Байкал» приведут в порядок
Общество, 19.04.2024
Работы запланированы в Иркутской области и Бурятии 
Жителей Бурятии призывают высадить «Сад памяти»
Жителей Бурятии призывают высадить «Сад памяти»
Общество, 19.04.2024
Заявки на участие уже принимаются 
В Улан-Удэ убрали мусор на остановке
В Улан-Удэ убрали мусор на остановке
Общество, 19.04.2024
О нём сообщили неравнодушные горожане 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^