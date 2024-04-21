Селенга в Улан-Удэ опять начала подниматься

За сутки она прибавилась на сантиметр
Уровень Селенги в Улан-Удэ, которая на этой неделе пошла на спад, снова повышается. По данным Бурятского гидрометцентра на 21 апреля, она поднялась на один сантиметр – до 64-х, а Уда – сразу на 4, до 97-ми.
В минувший вторник в Бурятии из-за сложной паводковой обстановки ввели
ЧС межмуниципального характера. Он действует в Улан-Удэ, Иволгинском и Прибайкальском районах.
Всего разбушевавшаяся Селенга залила
более 500 участков, но кое-где вода уже ушла. Уровень воды в Байкале составляет 456,32 метра по тихоокеанской системе высот. За последние сутки он не изменился.
Жителям республики придётся трудиться шесть дней подряд
Улан-удэнцев возмутило решение закрыть пункт приёма платежей
Там так и не разобрались с опасными «слепыми» поворотами
Гусиноозёрчане заявили, что он искрится при сильном ветре
Виной всему оказался «сложный рельеф»
За сутки она прибавилась на сантиметр
Табу будет действовать на нескольких реках, Гусинке и на Байкале
Затопленными там остаются ещё шесть участков
Эксперты объяснили, какие компании ищут их чаще всего
Для этого криминальной драме потребовалось два месяца
Последний раз его видели в середине зимы на площади Советов
Местные жители заявили, что она не просыхает даже летом
Неясыть целый месяц выхаживали в этномузее
Возможны небольшие осадки
Всего с 2021 года поступило 315 автомобилей