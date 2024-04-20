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В Бурятии потушили сложный лесной пожар

В Бурятии потушили сложный лесной пожар
Происшествия,  Фото:РАЛХ
 Он действовал на горе с крутыми склонами

Накануне, 19 апреля, в Бурятии обнаружили два лесных пожара – в Прибайкальском и Хоринском районах. Пожары оперативно ликвидировали в первые часы на малых площадях, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Также потушили сложный лесной пожар, возникший 18 апреля в Закаменском районе. Тушение осложнялось крутизной склона около 30 градусов.

- Горела лесная постилка, ущерб лесного фонду не причинен. Возгорание ликвидировано на площади 107 га, - уточнили в агентстве.

На тушении трёх пожаров работали 89 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Было задействовано более 30 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 108,9 га.

На утро 20 апреля новых пожаров в лесах республики не зарегистрировано.

На заседании республиканского оперативного штаба по охране лесов от пожаров зампред правительства Бурятии, Иван Альхеев поставил задачи продолжать работу с местным населением по профилактике лесных пожаров и усилить патрулирование лесов всем патрульным группам.


лесные пожары

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