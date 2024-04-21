В Улан-Удэ завершился турнир по национальной борьбе за благополучие Путина. Фоторепортаж

Абсолютным чемпионом соревнований стал Цыбик Максаров







Масштабное спортивное мероприятие объединило более 850 борцов из Бурятии, Монголии, Хакасии, Тывы, Якутии, Калмыкии, а также соседних Забайкальского края и Иркутской области. Из них 150 – взрослых, остальные – юноши, рассказали в Минспорта РБ.



Схватки проходили в девяти весовых категориях – 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 и свыше 65 килограммов – среди юношей 2007 года рождения и младше и в трёх – до 63, до 75 и свыше 75 килограммов – среди мужчин. Абсолютное первенство разыграли среди спортсменов 2012 года рождения.



Сам турнир проводится с 2007 года под эгидой Буддийской традиционной Сангхи России и личным патронажем XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева. В этот раз призовой фонд составил 2 миллиона рублей. Помимо денежных, победителям и их тренерам вручали ценные призы. Это эксклюзивные буддийские чётки «Абарга Эрхи», изготовленные мастерами «Мэргэн Дархан» Иволгинского дацана специально для турнира, и золотые и серебряные кулоны «Белая Тара». Каждому участнику турнира полагалась монета удачи «Камень Чантамани». За лучшую технику по национальной борьбе среди юношей давали 10 тысяч рублей.



- Для тренера чемпиона среди юношей в каждой весовой категории учреждена денежная премия размером в 10 000 и валух (овца бурятской породы), – рассказали ранее в Сангхе.



Кроме того, среди участников-юношей разыграли iPhone.



Абсолютным чемпионом международного турнира стал Цыбик Максмаров. Он получил 100 000 рублей, чётки «Абарга Эрхи» и золотой кулон. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия.



Возрастное ограничение – 6+



В субботу, 20 апреля, в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ состоялся международный турнир по национальной борьбе «Бүхэ барилдаан», посвящённый Дакине «Белая Тара-Хандома Цагаан Дарьхи» –покровительнице высших иерархов России. Соревнования в ФСК устроили за здравие и благополучие президента РФ Владимира Путина ().