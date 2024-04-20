В Бурятии сельчане ругают огромные очереди к врачу

Они увеличиваются из-за экстренных пациентов



Бичурцы недовольны огромными очередями к врачу в центральной районной больнице. Своими соображениями по этому поводу они поделились в группе «Бичура-инфо.24/7».



- Берёшь талон, приходишь в назначенное время – а там ещё сидят люди, у которых на два часа раньше был талон. Идут и по живой очереди, и по талонам. А зачем тогда записываться за неделю до приёма, если можно прийти и занять? – негодуют сельчане.



В ЦРБ заявили, что в медучреждении есть предварительная запись к специалисту как для детей, так и для взрослых.



- Живая очередь создаётся за счёт пациентов, которые обращаются по экстренности. В результате график приёма нарушается, – подчеркнули в больнице.



Сейчас там работают два терапевта врача общей практики, и из-за нехватки терапевтов нагрузка на них возрастает. Бичурцев призвали отнестись к этому «с пониманием».





