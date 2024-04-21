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В Бурятии сельчане завредничали из-за новой поликлиники

В Бурятии сельчане завредничали из-за новой поликлиники
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они не хотят ездить к врачам в город

Жители сёл Верхний и Нижний Саянтуй в пригородном Тарбагатайском районе не рады строительству новой поликлиники. Они узнали, что медучреждение появится в 103 микрорайоне Улан-Удэ, а туда ещё нужно как-то добираться.
 
- В Вахмистрово много хороших участков, где можно построить поликлинику – это было бы гораздо лучше для местных жителей. Она очень нужна, так как население растёт, а амбулатория местная не соответствует. Надо в первую очередь думать о народе, но никто не удосужился этого сделать, – посетовали сельчане в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».

В Минздраве РБ, в свою очередь, заявили, что сейчас рассматривается вопрос об открытии амбулатории на базе старой школы в Нижнем Саянтуе. В недавно отремонтированном здании хотят принимать детей. В 103 и 115 микрорайонах Улан-Удэ возводят филиалы городской поликлиники № 2.

- В 115 квартале строительство завершается. Полезная площадь здания составит 8600 квадратных метров. Началось строительство поликлиники на 6 тысяч кв. метров в 103-ем квартале. В планах – врачебная амбулатория в Вознесеновке и ФАПа – в Верхнем Саянтуе, – отметили в министерстве.
поликлиника строительство Тарбагатайский район

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