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Жителям Бурятии запретили рыбачить

Жителям Бурятии запретили рыбачить
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Табу будет действовать на нескольких реках, Гусинке и на Байкале

Жителям республики временно запретили ловить рыбу. Причина тому – весенний нерест, сообщает «Бурятия-инфо.24/7».
 
С 25 апреля по 30 июня табу будет действовать в заливах Посольский сор, Сор-Черкалово, Истокский сор на Байкале, а также на Селенге, с 20 апреля по 30 июня – на реках Хилок, Чикой, Уда, Темник, Джида и их притоках, с 1 мая по 30 июня – на озере Гусиное, а с мая по 20 июля включительно – на реке Баян-Гол, Цайдамских и других озёрах поймы Баян-Гола.
 
Тем не менее, в это время разрешено любительское и спортивное рыболовство с использованием любой (но не более одной) удочки и максимум двух крючков на человека. Рыбачить можно только с берега, без плавсредств.
 
Однако при этом никому нельзя ловить щуку, хариуса, ленка, тайменя и сига. Нарушителям грозит не только административная – по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ, но и уголовная ответственность («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов») – по статье 256 Уголовного кодекса.
рыбалка рыба реки Байкал Селенга

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