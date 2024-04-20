Житель Бурятии погиб в горящем доме

Очередной пожар, унёсший жизнь человека, произошёл в Бурятии. Всё случилось вечером 19 апреля в селе Шибертуй Бичурского района, где сгорела квартира двухквартирного дома. Погиб 42-летний мужчина.
- На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём была охвачена одна из квартир двухквартирного жилого дома, произошёл переход огня на крышу. Во время тушения пожара в гостиной комнате был обнаружен мужчина 1981 года рождения без признаков жизни, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Возгорание потушили в течение двух часов. В результате пожара сгорела квартира, повреждена крыша дома; общая площадь возгорания составила 54 кв.м.
По предварительным данным, причиной трагедии стала непотушенная мужчиной сигарета.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 18 апреля мужчина погиб на крупном пожаре на ферме в Мухоршибирском районе, где горели постройки, транспорт и дизельное топливо.
16 апреля в селе Петропавловка Джидинского района при пожаре в частном деревянном доме погибла семья – 25-летняя женщина и двое её детей 3 и 4 лет.