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Возле дацана в Бурятии устанавливают первые буддийские карусели

Возле дацана в Бурятии устанавливают первые буддийские карусели
Общество,  Фото:vk.com/kurumkan.datsan
На них пожертвовали почти 59 тысяч рублей

На территории Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» начали обустраивать детский уголок с буддийской каруселью – к слову, первой такой в республике. Режиссёр одного из улан-удэнских театров, которому и принадлежит необычная идея, несколько лет назад поделился ею с настоятелем храма Еши Намжил ламой (Олегом Намжиловым).
 
- Он был у меня в гостях и предлагал построить такую карусель. Я пробовал это создать у себя в районе, но дальше разговоров тогда не пошло, – признался ранее Олег Намжилов на официальной странице дацана во «ВКонтакте». – Однако идея мне очень нравилась и я о ней не забывал.

Буддийская карусель с виду – как обычная детская. Сделать решили две, причём с сиденьями не в виде привычных лошадок. На них нанесли изображения животных из 12-летнего буддийского астрологического цикла – по шесть на каждой. В центре установят молитвенные барабаны – хурдэ.

- Крутится карусель и заодно будет вращаться барабан и благословлять детишек, – пояснял лама. – По кармическому стечению обстоятельств очень хороший знакомый устроился работать в фирму, которая занимается изготовлением детских и спортивных площадок. Вся их продукция сертифицирована, что очень важно. Моё предложение они с готовностью приняли и разработали проект.

Обойдутся необычные аттракционы в 250 тысяч рублей – то есть в 125 000 каждый. Один из них полностью оплатил спонсор. Кроме того, в детском уголке разместятся две скамейки с урнами и турник – это ещё 92 000.

На этой неделе конструкции доставили в дацан и уже приступили к их установке. Работы стартовали в четверг, 18 апреля, который в буддийской астрологии был днём реализации.

- Это означает, что наши молитвы, пожелания и задумки имеют гораздо больше шансов на успех и результативность, – заявил настоятель «Гандан Ше Дувлин». – И в такой сильный, особенный день мы провели бетонные работы.
 
Бетоном залили оси для каруселей и ножки скамеек.

- Осталось буквально несколько дней – максимум семь, когда он схватится, высохнет – и после будет монтаж. Установим карусели и хурдэ на ось, – добавил Намжилов.

Пока на конструкции удалось собрать 58 996 рублей. Помочь финансово благому делу могут все желающие – реквизиты для перечисления средств есть в группе дацана в ВК vk.com/kurumkan.datsan. Площадка для ребятишек расположится напротив дугана Тары, у изгороди. Завершить всё должны к 1 мая. 
буддизм дети дацан аттракционы

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