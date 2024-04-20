Причиной пожара стала непотушенная сигарета
Утром 20 апреля на пульт пожарной части поступило сообщение, что в жилом доме в Закаменске наблюдается задымление.
К месту вызова пожарные прибыли через две минуты. В это время одна из квартир двухквартирного дома была сильно задымлена. Пожарные спасли 65-летнюю женщину.
- Звеном газодымзащитной службы из задымлённой квартиры была эвакуирована женщина 1958 года рождения. Её передали работникам скорой медицинской помощи, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Очаг возгорания потушили в течение четырёх минут. В результате пожара обгорел диван.
По предварительным данным, причиной пожара стало то, что женщина курила на диване.
В агентстве ГО и ЧС уточнили, что пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии, от госпитализации отказалась.
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне вечером в селе Шибертуй Бичурского района сгорела квартира двухквартирного дома, на пожаре погиб 42-летний мужчина.
В Бурятии женщину спасли из задымлённой квартиры
Происшествия, Фото:
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