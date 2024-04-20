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В Бурятии женщину спасли из задымлённой квартиры

В Бурятии женщину спасли из задымлённой квартиры
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Причиной пожара стала непотушенная сигарета

Утром 20 апреля на пульт пожарной части поступило сообщение, что в жилом доме в Закаменске наблюдается задымление.

К месту вызова пожарные прибыли через две минуты. В это время одна из квартир двухквартирного дома была сильно задымлена. Пожарные спасли 65-летнюю женщину.

- Звеном газодымзащитной службы из задымлённой квартиры была эвакуирована женщина 1958 года рождения. Её передали работникам скорой медицинской помощи, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Очаг возгорания потушили в течение четырёх минут. В результате пожара обгорел диван.

По предварительным данным, причиной пожара стало то, что женщина курила на диване.

В агентстве ГО и ЧС уточнили, что пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии, от госпитализации отказалась.

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне вечером в селе Шибертуй Бичурского района сгорела квартира двухквартирного дома, на пожаре погиб 42-летний мужчина.

пожар

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