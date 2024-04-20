В Бурятии бесхозные памятники обрели собственника

Памятники возвели в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны



Администрация сельского поселения «Шергинское» (Кабанский район Бурятии) обратилась в суд с заявлением о признании права муниципальной собственности в отношении четырёх памятников. Памятники были возведены в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.



- Требования мотивированы отсутствием у объектов недвижимого имущества собственников и принятием филиалом ФГУБ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» на учёт как бесхозяйных, - сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии.



Заявление судом удовлетворено. На памятники, расположенные в сёлах Шергино, Быково, Фофоново и Никольск, признано право муниципальной собственности сельского поселения «Шергинское».

