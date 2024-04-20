В Братске полицейские спасли сбитого машиной сиамского кота

Котику уже нашли новых хозяев
В Братске полицейские, сотрудники патрульно-постовой службы Антон Сницар и Александр Лунин спасли жизнь сиамскому коту, которого сбили и бросили умирать на дороге.
- Старший лейтенант полиции Александр Лунин и лейтенант полиции Антон Сницар увидели раненое животное на дороге — судя по всему, сиамского красавца сбила машина. Полицейские связались с волонтёрами и отвезли кота в клинику, где тому диагностировали ЧМТ и повреждение челюсти, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Назвали кота Рексом.
После операции и лечения Рекс несколько дней провёл на передержке у лейтенанта Сницара. Сейчас кот живёт в новом доме, ему нашли хозяев.
Волонтёры говорят, что если бы не действия полицейских, Рекс не выжил бы.
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