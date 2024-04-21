В столице Бурятии вместо ЕИРЦ захотели сделать пиццерию



В начале недели жители 40 квартала в Улан-Удэ вдруг узнали, что расчётно-кассовый участок (РКУ) на улице Тобольская, где они оплачивают «коммуналку», скоро прекратит работу. Пост на эту тему появился в одном из крупных местных пабликов во «ВКонтакте».



- Возмущена тем, что собираются закрыть наш расчётный участок № 20 ЕИРЦ в 40-ом квартале, – говорится в публикации, датированной 15 апреля. – Объясняют тем, что разместят в этом павильоне пиццерию. А где будут ежемесячно оплачивать услуги пенсионеры? Многие из них больны.



Местная жительница подтвердила «Байкал-Daily», что РКУ в самом деле закрывается с 16 мая. Находится он в небольшом павильончике – в одном здании с супермаркетом и аптекой и жильцам ближайших домов очень удобно оплачивать услуги ЖКХ именно там. К тому же очередей на участке практически не бывает.



Почему решили «свернуть» пункт приёма платежей, проработавший немало лет – доподлинно неизвестно, но среди местных упорно ходят слухи о появлении на его месте точки по продаже не то пиццы, не то фастфуда.



На дверях здания уже повесили объявление о скором закрытии РКУ. И указали адреса других участков, где можно рассчитаться за «коммуналку» – на проспекте Строителей, улицах Шумяцкого и Калашникова. Путь туда, стоит отметить, не ближний, и добираться до ЕИРЦ многим теперь придётся на транспорте.

