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В Бурятии два села не могут поделить терапевта

В Бурятии два села не могут поделить терапевта
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В одном из них очень недовольны редкими визитами врача

Жители села Пестерёво в пригородном Тарбагатайском районе поинтересовались в группе «Тарбагатай-инфо.24/7», почему терапевт стала реже проводить там выездные приёмы. Раньше она приезжала каждую неделю, а теперь – раз в две.
 
- В то же время в соседнем селе (речь о Большом Куналее – прим.) эта же врач бывает трижды в неделю, – отметили сельчане и потребовали вернуть «прежний график».
 
Главный врач Тарбагатайской ЦРБ Ольга Тугаринова пояснила: медик устроилась и трудится в Большом Куналее по программе «Земский доктор». Это её основное место работы, потому там пациентов принимают четыре раза в неделю. Один день отвели жителям соседнего села – у населённых пунктов общая врачебная амбулатория.
 
Терапевт бывает в Куналее дважды в месяц из-за нагрузки. Но при необходимости в ЦРБ пообещали возобновить прежний график приёма.
врачи больница

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