Пострадавший в перестрелке возле клуба улан-удэнец рассказал о своей травме

Всё произошло в столице Бурятии утром 21 апреля. Неизвестные начали стрельбу на улице Сахьяновой, недалеко от одного из ночных клубов. Кое-какие подробности случившегося раскрыли в прокуратуре Бурятии.
- По предварительным данным, около дома № 9 на Сахьяновой между неустановленными лицами произошёл конфликт, и двое из участвовавших в нём открыли стрельбу из огнестрельного травматического оружия. Один человек пострадал, – отметили в ведомстве.
В полиции уже начали проверку, ход и результаты которой контролирует прокуратура Октябрьского района. В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» рассказали, что стрелявшие скрылись в неизвестном направлении.
- Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей фигурантов происшествия, – подчеркнули в министерстве.
Причины и обстоятельства инцидента выясняются. Пострадавший парень обратился в больницу. А после видео с ним появилось в соцсетях. Запись, в которой молодой человек рассказывает о произошедшем, оказалась в распоряжении у телекомпании АТВ.
- Жизнь моя без приключений не обходится. Сейчас в упор из травмата расстреляли. Один выстрел мимо пролетел, второй – в сердце почти. Как такое вообще со мной произошло? – отметил улан-удэнец.