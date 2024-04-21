В Улан-Удэ столкнулись «Волгабас» и легковушка

комитет по транспорту

Фото: комитет по транспорту

Из-за ДТП на оживлённой улице затруднилось движение



Авария произошла днём 21 апреля в столице Бурятии, на проспекте 50-летия Октября. На дороге, ведущей в сторону площади Комсомольская, столкнулись автобус «Волгабас» и легковой автомобиль.



Они заняли правый ряд и движение на оживлённой улице оказалось затруднено. В комитете по транспорту городской администрации автомобилистов призвали искать пути объезда.



