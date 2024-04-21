Из-за ДТП на оживлённой улице затруднилось движение
Авария произошла днём 21 апреля в столице Бурятии, на проспекте 50-летия Октября. На дороге, ведущей в сторону площади Комсомольская, столкнулись автобус «Волгабас» и легковой автомобиль.
Они заняли правый ряд и движение на оживлённой улице оказалось затруднено. В комитете по транспорту городской администрации автомобилистов призвали искать пути объезда.
В Улан-Удэ столкнулись «Волгабас» и легковушка
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Молодой человек заявил, что в него дважды выстрелили из травмата
Они устроили горожанам поистине незабываемую ночь
Она скончалась на месте от полученных травм
От травмата пострадал один человек
Чаты, где общаются волонтёры, молчат уже несколько дней
Причиной пожара стала непотушенная сигарета
Пожар произошёл на улице Строительная
Он действовал на горе с крутыми склонами
Квартира сгорела дотла
За неделю обманутыми оказались 45 жителей республики
Виновник пожара установлен
Опасный мусор на берегу оставили браконьеры
Кокаин и экстази упаковали в канцелярскую папку
Он убедил подзащитную, что нужно подкупить полицейского
Все участники ДТП не были пристёгнуты ремнями безопасности