В Улан-Удэ бешеными темпами дорожают малогабаритки

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Небольшая однушка в столице Бурятии обойдётся в четыре с лишним миллиона



Представители федерального портала «Мир квартир» изучили цены на жильё площадью до 32 квадратных метров на вторичном рынке в 70 крупнейших городах России – с населением свыше 300 тысяч человек. За год в среднем по стране оно подорожало на 12,7%, а с начала 2024-го – на 1,7%, до 3 миллионов 322 тысяч. Квадратный метр – на 13,3% и 1,8% соответственно, до 121 638 рублей.



С января он наценился в 50 городах, в 19 подешевел, а ещё в одном – Тольятти – ничего не изменилось. За год же снижение стоимости зафиксировали только в Ленинградской области и Подмосковье – как и самих малогабариток. За четыре месяца они стали дороже в 50 населённых пунктах из 70-ти.



В Улан-Удэ «квадрат» на вторичке обойдётся примерно в 140 580 рублей (+4,3% с января и +27,7% за год), а небольшая однушка или студия – в 4 миллиона 9 тысяч (+5,8% и 26,8%). В соседней Чите просят 145 208 рублей и 4 миллиона 199 тысяч, в Иркутске – 143 670 рублей и 3 миллиона 935 тысяч соответственно.



По словам генерального директора портала Павла Луценко, в ушедшем 2023 году таких мини-квартир на рынке недвижимости стало меньше, однако цены на них подскочили. В 2024-ом наблюдается обратная тенденция: предложение растёт, а жильё дешевеет.



- Цены на «вторичке» в отсутствие доступной ипотеки достигли своего пика и начали снижение. Это коснулось даже востребованных студий и небольших «однушек». Не исключено, что процесс продолжится, пока ставки по ипотеке не начнут снижаться, – подчеркнул Луценко.

