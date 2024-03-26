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Студенты двух стран проведут акцию на высшей точке Бурятии

Студенты двух стран проведут акцию на высшей точке Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Учащиеся из России и Монголии установят государственные флаги на вершине Мунку-Сардык

Студенты из России и Монголии с 28 по 31 марта совершат восхождение на гору Мунку-Сардык в Бурятии. Акция состоится в рамках международного турнира по хоккею с мячом «Кубок двух озёр» (0+). На вершине участники установят государственные флаги двух стран, а также свяжутся с первым монгольским космонавтом Жугдэрдэмидийном Гуррагчей.

Восхождение приурочено к 43-й годовщине полёта советско-монгольского экипажа в космос, который проходил с 22 по 30 марта 1981 года на корабле «Союз-39». В состав экипажа вошли командир корабля Владимир Джанибеков и космонавт-исследователь Жугдэрдэмидийн Гуррагча.

- Символично, что Мунку-Сардык – это высочайшая вершина Восточно-Саянских гор, которая располагается на границе России и Монголии. Совместное восхождение российских и монгольских студентов призвано укрепить дружеские отношения двух стран, - сообщили в пресс-службе Иркутского национального исследовательского технического университета.

По информации председателя спортивного клуба ИрНИТУ Александра Демидова, в горный поход отправятся девять студентов.

- Наши студенты начнут подъём со стороны Республики Бурятия. Монгольские ребята отправятся в путь из посёлка Ханх. Восхождение на Мунку-Сардык в весенний период можно назвать сложным маршрутом, поэтому в походе принимают участие только опытные туристы. Они возьмут с собой специальное снаряжение, спутниковые телефоны и необходимый инвентарь, чтобы разбить лагерь, - рассказал Александр Демидов.

Напомним, что заключительным мероприятием «Кубка двух озёр» станут матчи на льду озера Хубсугул с участием хоккейной команды Иркутского политеха, сборных Бурятии и Монголии. Турнир состоится 3 апреля вблизи монгольского посёлка Ханх. В первом этапе международного чемпионата «Кубок двух озёр», который прошёл 6 марта на льду Байкала в районе села Максимиха в Бурятии, лидировала команда Иркутского политеха. На втором месте – сборная РБ, на третьем – монгольские хоккеисты.

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