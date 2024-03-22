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В Улан-Удэ вновь покажут самый романтичный балет

В Улан-Удэ вновь покажут самый романтичный балет
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Увидеть его можно будет в апрельские выходные

Балет «Ромео и Джульетта» (возрастное ограничение 6+) на сцене Бурятского театра оперы и балета можно будет увидеть в выходные – 20 и 21 апреля.

Балет в постановке народного артиста СССР Михаила Лавровского на бессмертную музыку Сергея Прокофьева нравится всем без исключения, отмечают в пресс-службе театра.

«Ромео и Джульетта» - трагедия Уильяма Шекспира, рассказывающая о любви юноши и девушки из двух враждующих веронских родов: Монтекки и Капулетти. Произведение создано в XVI веке. Действие пьесы происходит в период с 1301 по 1304 год.

Появление балета «Ромео и Джульетта» составляет важную переломную веху в творчестве Сергея Прокофьева. Он был написан в 1935-1936 годах. Либретто разработано композитором совместно с режиссёром Сергеем Радловым и балетмейстером Леонидом Лавровским (старшим), осуществившим первую постановку балета в 1940 году в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр).

«Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева — один из самых популярных балетов XX столетия. Соединение великой драматургии Шекспира с уникальной по своему мелодическому богатству партитурой Прокофьева не оставляет равнодушными и хореографов нашего времени.

Громкая премьера балета «Ромео и Джульетта» состоялась в Улан-Удэ 18-19 ноября 2022 года. Постановку осуществили потомки знаменитого Леонида Лавровского: сын и внук балетмейстера – хореограф Михаил Лавровский и режиссёр Леонид Лавровский-Гарсиа. По словам министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой, этот спектакль войдёт в «золотой фонд» Бурятского театра оперы и балета.
балет театр оперы и балета

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