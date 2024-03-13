Циклон принесёт в Бурятию снег и сильный ветер

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Порывы ветра будут достигать 20 м/с



В Бурятии ожидается ухудшение погоды. По прогнозу синоптиков, 14 марта произойдёт смещение циклона. Он вызовет в республике снег различной интенсивности, позёмку, ветер усилится до 15-20 м/с. На дорогах возможны заносы, накаты, гололедица.



- При усилении ветра, находясь на улице, соблюдайте меры предосторожности. Рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на туристические и горные маршруты, - предупреждают в ГУ МЧС России по Бурятии.



По данным Бурятского гидрометцентра, в четверг, 14 марта, ночью по северной половине республики снег, местами сильные снегопады, метели, заносы. По южной половине местами снег и мокрый снег, гололедица, накаты; днём по республике местами снег. Ветер северо-западный 7-12, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -12,-17, днём -2,+3, местами -3,-8.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью слабый, днём восточный 7-12 м/с. Температура ночью -9,-11, днём +4, +6.



В пятницу, 15 марта, ночью преимущественно без осадков, утром и днём по южной половине республики местами снег. Ветер переменный 3-8, днём в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -12,-17, местами -22,-27, по югу при облачности -6,-11, днём от -2 до +3, местами -4,-9.



В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура ночью -3,-5, днём около 0.



В субботу, 16 марта, по республике местами небольшой снег, ночью по южной половине до умеренного снегопада. Ветер северо-западный 5-10, по южной половине местами до 13-15 м/с. Температура ночью -8,-13, местами -18,-23, по северу до -28, днём от -2 до +3, местами -3,-8.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью -12,-14, днём около 0.

