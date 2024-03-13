Порывы ветра будут достигать 20 м/с
В Бурятии ожидается ухудшение погоды. По прогнозу синоптиков, 14 марта произойдёт смещение циклона. Он вызовет в республике снег различной интенсивности, позёмку, ветер усилится до 15-20 м/с. На дорогах возможны заносы, накаты, гололедица.
- При усилении ветра, находясь на улице, соблюдайте меры предосторожности. Рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на туристические и горные маршруты, - предупреждают в ГУ МЧС России по Бурятии.
По данным Бурятского гидрометцентра, в четверг, 14 марта, ночью по северной половине республики снег, местами сильные снегопады, метели, заносы. По южной половине местами снег и мокрый снег, гололедица, накаты; днём по республике местами снег. Ветер северо-западный 7-12, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -12,-17, днём -2,+3, местами -3,-8.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью слабый, днём восточный 7-12 м/с. Температура ночью -9,-11, днём +4, +6.
В пятницу, 15 марта, ночью преимущественно без осадков, утром и днём по южной половине республики местами снег. Ветер переменный 3-8, днём в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -12,-17, местами -22,-27, по югу при облачности -6,-11, днём от -2 до +3, местами -4,-9.
В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура ночью -3,-5, днём около 0.
В субботу, 16 марта, по республике местами небольшой снег, ночью по южной половине до умеренного снегопада. Ветер северо-западный 5-10, по южной половине местами до 13-15 м/с. Температура ночью -8,-13, местами -18,-23, по северу до -28, днём от -2 до +3, местами -3,-8.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью -12,-14, днём около 0.
Циклон принесёт в Бурятию снег и сильный ветер
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он разгрузит район Мясокомбината
«Колорит» подключили к сетям ТГК-14
Порывы ветра будут достигать 20 м/с
Посетители увидят коллекцию кукол
В семье растут шестеро приёмных детей
Об этом сообщили в Госавтоинспекции
Желающие могут заключить контракт на срок от одного года
Его возводят на берегу Селенги
Пассажиры из Бурятии смогут не только посетить Татарстан, но и использовать аэропорт Казани как хаб
Китайцев почему-то научили лепить пельмени
Процедура голосования организована в тыловом районе
Проверка прошла в Джидинском районе
Или в «стену плача»
30 сотрудников успешно прошли обучение и получили свидетельства
На сцену выйдут звёзды бурятской оперы, а также выступят приглашённые солисты