В улан-удэнской колонии осуждённые выучились на поваров

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Они сдали выпускные экзамены



В исправительной колонии строгого режима № 8 в Улан-Удэ осуждённые сдали выпускные экзамены по специальности «Повар»



- В профессиональном училище при ИК-8 прошла итоговая аттестация осуждённых, обучающихся по профессии «Повар». Аттестация включала в себя итоговый экзамен по теоретическому обучению и выполнение практической квалификационной работы, - сообщили в УФСИН России по Бурятии.



В итоге все обучающиеся показали хорошие теоретические знания. Что касается практики, то все приготовленные блюда соответствовали требованиям профессионального стандарта.



Теперь осуждённые смогут после освобождения найти себе работу.

