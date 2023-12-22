Они сдали выпускные экзамены
В исправительной колонии строгого режима № 8 в Улан-Удэ осуждённые сдали выпускные экзамены по специальности «Повар»
- В профессиональном училище при ИК-8 прошла итоговая аттестация осуждённых, обучающихся по профессии «Повар». Аттестация включала в себя итоговый экзамен по теоретическому обучению и выполнение практической квалификационной работы, - сообщили в УФСИН России по Бурятии.
В итоге все обучающиеся показали хорошие теоретические знания. Что касается практики, то все приготовленные блюда соответствовали требованиям профессионального стандарта.
Теперь осуждённые смогут после освобождения найти себе работу.
В улан-удэнской колонии осуждённые выучились на поваров
Общество, Фото:
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