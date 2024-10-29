Участились случаи взлома аккаунтов жителей Бурятии на портале госуслуг

В Бурятии продолжают регистрировать мошеннические действия, связанные с неправомерным доступом к порталу гослулуг. Только за прошедшие сутки из 25 преступлений, совершённых с использованием IT-технологий, 16 — взломы аккаунтов граждан на электронном сервисе.- Опасность взломов кроется в том, что, получив доступ к конфиденциальной информации на портале государственных и муниципальных услуг, злоумышленники могут оформить на имя владельца личного кабинета микрозаймы и кредиты. При этом для совершения противоправных деяний они используют различные предлоги, - отмечают в МВД по Бурятии.Например, чтобы завладеть персональными данными 52-летней жительницы Мухоршибирского района, аферистка представилась работником районной электросети и сообщила о необходимости замены электросчётчиков. Для записи на проведение работ сельчанка не только продиктовала ей коды из смс, направленные на номер телефона, но и передала паспортные данные.В аккаунт 25-летнего улан-удэнца мошенники проникли, придумав историю с заказным письмом. Для его получения лжесотрудница МФЦ попросила озвучить код из смс-сообщения, что и сделал молодой человек. Зайти после этого в свой личный кабинет на портале госуслуг он не смог.29-летний горожанин лишился доступа к аккаунту в электронном сервисе, заинтересовавшись, по легенде, новой акцией оператора сотовой связи по подключению выгодных опций. О ней ему рассказал псевдопредставитель компании.Ещё одна жительница столицы Бурятии - 42 лет - передала интернет-преступникам пароли для «записи на посещение Пенсионного фонда». Позвонившие ей мошенники пригласили её в учреждение, чтобы якобы «включить имеющийся неучтённый стаж работы в общий».И это — только несколько примеров обмана.Жителей предупреждают о недопустимости передачи кодов из смс третьим лицам. Передавая их, вы фактически предоставляете аферистам доступ к вашему аккаунту на портале госуслуг. Используя имеющиеся там данные, мошенники могут оформить на ваше имя кредиты и микрозаймы. Будьте бдительны.