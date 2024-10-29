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Альпинисты Бурятии стали покорителями высочайших гор СССР

Альпинисты Бурятии стали покорителями высочайших гор СССР
Общество,  Фото:группа «Альпинизм и скалолазание в Бурятии»
Теперь это оформлено документально

Альпинисты из Бурятии Баир Батуев и Евгений Токарев были удостоены почётного знака «Покоритель высочайших гор СССР». Свидетельства под номерами 699 и 701 были выданы в середине этого месяца федерацией альпинизма России. Об этом сообщает группа «Альпинизм и скалолазание в Бурятии».

Баир Батуев с 2012 по 2024 годы покорил пик Коммунизма (7495 м), пик Победы (7439 м), пик Ленина (7134 м), пик Е. Корженевской (7105 м) и пик Хан-Тенгри (6995 м). Евгений Токарев также поднялся на указанные вершины с 2019 по 2024 годы.

Напомним, что пик Победы альпинисты покорили в начале августа этого года, получив неофициальный титул «Снежные барсы».
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