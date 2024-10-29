Альпинисты Бурятии стали покорителями высочайших гор СССР

Теперь это оформлено документально
Альпинисты из Бурятии Баир Батуев и Евгений Токарев были удостоены почётного знака «Покоритель высочайших гор СССР». Свидетельства под номерами 699 и 701 были выданы в середине этого месяца федерацией альпинизма России. Об этом сообщает группа «Альпинизм и скалолазание в Бурятии».
Баир Батуев с 2012 по 2024 годы покорил пик Коммунизма (7495 м), пик Победы (7439 м), пик Ленина (7134 м), пик Е. Корженевской (7105 м) и пик Хан-Тенгри (6995 м). Евгений Токарев также поднялся на указанные вершины с 2019 по 2024 годы.
Напомним, что пик Победы альпинисты покорили
в начале августа этого года, получив неофициальный титул «Снежные барсы».
Гиды также покажут уникальные места Бурятии
Теперь это оформлено документально
Победители конкурса по созданию новых концертных программ получат 180 тысяч рублей
Участники окажут поддержку нуждающимся семьям
За медали боролись юниоры до 24 лет
Первые занятия обучающей лаборатории проводят опытные мастера-керамисты
Тема городка – сказки Александра Пушкина
Общая стоимость работ составила более 53 млн рублей
Мерген Шагаев руководил Буддийской Сангхой Алтая с 2003 года
Посёлок в Иволгинском районе был основан в 1974 году
«Мы должны создать единый комплекс с набережной», - заявил Алексей Цыденов
Горожане рассказали, как их притесняют начальство и коллеги
Гран-при завоевала казачья семья из Бичурского района
В Бурятии специалистов обучили функциональному биохакингу
Клозет работает каждый день до обеда