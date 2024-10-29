Новогодний городок на площади Советов в Улан-Удэ обойдётся в 10 млн рублей

Устройство новогоднего городка на площади Советов обойдётся в 10 млн рублей (9 999 992,62). В середине октября был определён победитель торгов на возведение городка.Согласно проекту контракта, опубликованного на сайте закупок, новогодний городок должен появиться в центре столицы Бурятии до 9 декабря 2024 года. Его демонтаж нужно провести с 17 февраля 2025 года до 3 марта 2025 года (в зависимости от погодных условий).Что касается облика ледового городка, то помимо стандартных ледяных фигур Деда Мороза и Снегурочки, появятся ещё скульптуры Александра Пушкина, дуба с учёным котом из Лукоморья, а также скульптуры «Свет мой, зеркальце, скажи», «Три девицы под окном», «Добро пожаловать в сказку» и т.д. Судя по всему, тема городка – творчество Александра Пушкина (в 2024 году отмечается 225 лет со дня его рождения).Соорудят на площади Советов горки «Град» и «Терем», чаши «Куча мала», большую катушку, установят и ставший традиционным большой световой шар, световую конструкцию «Звёздное небо».