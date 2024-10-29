В Бурятии выразили соболезнования в связи с уходом из жизни Хамбо Ламы Республики Алтай

В Буддийской традиционной Сангхе России выразили глубокие соболезнования родным, близким и ученикам Хамбо Ламы Республики Алтай Мергена Шагаева, ушедшего из этой жизни после продолжительной болезни.Мерген Васильевич Шагаев родился в 1966 году в селе Усть-Кан, проходил обучение в Буддийском университете «Даши Чойнхорлин» и стажировку в Улан-Удэнском и Санкт-Петербургском дацанах. В дальнейшем вёл прием как лама-целитель на Алтае и в Санкт-Петербургском дацане.- Мерген Шагаев руководил Буддийской Сангхой Алтая с 2003 года по настоящее время, он являлся вторым ламой, занимающим пост главы буддистов региона после его введения в республике в 2001 году, - рассказали в Буддийской Традиционной Сангхе России.За время, когда Мерген Шагаев был Хамбо Ламой Республики Алтай, в регионе были основаны четыре дацана, в том числе Ак-Буркан кӱрее в столице Республики Алтай - Горно-Алтайске, храмы в Чемале и на родине Мергена Шагаева в Усть-Кане.