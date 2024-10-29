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На севере Бурятии открыли мост после капремонта

На севере Бурятии открыли мост после капремонта
Общество,  Фото:администрация Северо-Байкальского района
Общая стоимость работ составила более 53 млн рублей

В минувшую пятницу, 25 октября, в Северо-Байкальском районе Бурятии торжественно открыли мост через реку Полувананда после капитального ремонта. Этот мост долгое время находился в аварийном состоянии, что вызывало серьёзные опасения среди местных жителей.

- Нам удалось войти в национальный проект «Безопасные качественные дороги», и вот уже в прошлую пятницу пустили движение по обновлённому мосту. Работы были проведены подрядной организацией ООО «Магистраль». Мост, обладающий современными технологиями и высокими стандартами качества, обещает улучшить транспортную доступность, сократить время в пути и обеспечить безопасность на дорогах, - сообщили в районной администрации.

Отметим, что мостостроители сдали объект раньше срока. Мост соединяет село Уоян с райцентром и обеспечивает выход на региональную дорогу.

- Надеюсь, мост прослужит долгие годы. Обновлённый объект стал настоящей гордостью для жителей, и теперь у них есть возможность с удобством добираться до работы, школы и других общественных мест. Уверен, что это лишь начало новых свершений на пути к улучшению нашей инфраструктуры, - заявил глава администрации МО «Северо-Байкальский район» Игорь Пухарев.
дорожный ремонт Бурятия Северо-Байкальский район

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