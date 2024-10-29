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В Бурятии прошло первенство республики по вольной борьбе

В Бурятии прошло первенство республики по вольной борьбе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
За медали боролись юниоры до 24 лет

В Бурятии подвели итоги первенства республики по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет. Соревнования были посвящены памяти ректора Бурятской сельхозакадемии, профессора Александра Попова.

Первенство проходило с 25 по 26 октября в Улан-Удэ, в спортивном комплексе имени А.П. Попова в БГСХА. За медали боролись более ста спортсменов 2002-2007 годов рождения в 10 весовых категориях.

Призёрами первенства стали:

Весовая категория 57 кг
Первое место – Баяндуев Жаргал
Второе место – Дашидондуков Аркадий
Третье место – Шагдуров Баир
Третье место – Эрдынеев Пурбо

Весовая категория 61 кг
Первое место – Борогшонов Эрдэм
Второе место – Гонжапов Бэлигто
Третье место – Цыренов Жаргал
Третье место – Синдыхеев Александр

Весовая категория 65 кг
Первое место – Баршуев Борис
Второе место – Базаров Ванчин
Третье место – Нимаев Бэлигто
Третье место – Бороев Зоригто

Весовая категория 70 кг
Первое место – Шарастепанов Доржо
Второе место – Бадмаев Руслан
Третье место – Гармаев Сандан
Третье место – Гергенов Лев

Весовая категория 74 кг
Первое место – Ешинимаев Тамир
Второе место – Подкаменев Бабасан
Третье место – Цыденжапов Батор
Третье место – Барнаков Дмитрий

Весовая категория 79 кг
Первое место – Будажапов Дмитрий
Второе место – Цыдеев Амгалан
Третье место – Жаргалов Балдан
Третье место – Куприянов Дмитрий

Весовая категория 86 кг
Первое место – Каркунов Жамсаран
Второе место – Елбаскин Артур
Третье место – Кырмыгенов Бато

Весовая категория 92 кг
Первое место – Жигжитов Аюр
Второе место – Бальжинимаев Арсалан
Третье место – Эрдынеев Галсан

Весовая категория 97 кг
Первое место – Балжимаев Чингис
Второе место – Баянов Руслан

Весовая категория 125 кг
Первое место – Жибалов Илья
Второе место – Цыремпилов Эрдэм
Третье место – Цыдыпов Жамбал
Бурятия первенство Бурятии спорт вольная борьба

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