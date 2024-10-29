В Бурятии прошло первенство республики по вольной борьбе

В Бурятии подвели итоги первенства республики по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет. Соревнования были посвящены памяти ректора Бурятской сельхозакадемии, профессора Александра Попова.Первенство проходило с 25 по 26 октября в Улан-Удэ, в спортивном комплексе имени А.П. Попова в БГСХА. За медали боролись более ста спортсменов 2002-2007 годов рождения в 10 весовых категориях.Призёрами первенства стали:Первое место – Баяндуев ЖаргалВторое место – Дашидондуков АркадийТретье место – Шагдуров БаирТретье место – Эрдынеев ПурбоПервое место – Борогшонов ЭрдэмВторое место – Гонжапов БэлигтоТретье место – Цыренов ЖаргалТретье место – Синдыхеев АлександрПервое место – Баршуев БорисВторое место – Базаров ВанчинТретье место – Нимаев БэлигтоТретье место – Бороев ЗоригтоПервое место – Шарастепанов ДоржоВторое место – Бадмаев РусланТретье место – Гармаев СанданТретье место – Гергенов ЛевПервое место – Ешинимаев ТамирВторое место – Подкаменев БабасанТретье место – Цыденжапов БаторТретье место – Барнаков ДмитрийПервое место – Будажапов ДмитрийВторое место – Цыдеев АмгаланТретье место – Жаргалов БалданТретье место – Куприянов ДмитрийПервое место – Каркунов ЖамсаранВторое место – Елбаскин АртурТретье место – Кырмыгенов БатоПервое место – Жигжитов АюрВторое место – Бальжинимаев АрсаланТретье место – Эрдынеев ГалсанПервое место – Балжимаев ЧингисВторое место – Баянов РусланПервое место – Жибалов ИльяВторое место – Цыремпилов ЭрдэмТретье место – Цыдыпов Жамбал