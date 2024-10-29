В Улан-Удэ для набережной и новых объектов разработают единую планировку

Глава Бурятии Алексей Цыденов на штабе по долгосрочным планам развития дальневосточных городов поручил начать проектирование единого архитектурно-планировочного решения для набережной - от Удинского моста до автовокзала. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.
В рамках мастер-плана в центральной части Улан-Удэ уже строят несколько крупных проектов: театрально-культурный центр «Байкал», Национальный музей и школу. В процессе проектирования находится международный студенческий кампус «Байкал». Алексей Цыденов поставил задачу создать комплексный проект благоустройства не только набережной, но и всей центральной части города в районе данных объектов.
- Благоустройство театра «Байкал» должно быть увязано с кампусом, музеем, школой и стадионом. По сути мы должны создать единый комплекс с набережной, которая абсолютно интегрирована с прилегающей территорией, - заявил он.
Протяжённость набережной Селенги в центральной части - более трёх километров. На всем её протяжении планируется создать точки притяжения, комфортные маршруты, пешеходные дорожки, парковки.
Несколько концепций благоустройства, основанных на успешном опыте других городов России, представил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Улан-Удэ Михаил Мясищев
- Вот, например, сценарий «Амфитеатр». Основная идея – использовать откосы дамбы в качестве основы, на которой устраиваются амфитеатры с видами на воду. Со стороны города откосы становятся основой для создания геопластики или террасированного озеленения, - рассказал он.
Второй сценарий «Пристань» - классический вариант с прокатом водного оборудования или лодочной станцией. Есть предложение установить на склоне шезлонги или другие варианты отдыха, растения в стаканах, арт-объекты.
Глава Бурятии поручил также продумать благоустройство территорий, прилегающих к новым объектам и Центральному стадиону, не только со стороны реки. Утвердить окончательное техническое задание для проектирования и объявить конкурс для выбора его разработчика.