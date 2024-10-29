В Улан-Удэ для набережной и новых объектов разработают единую планировку

Глава Бурятии Алексей Цыденов на штабе по долгосрочным планам развития дальневосточных городов поручил начать проектирование единого архитектурно-планировочного решения для набережной - от Удинского моста до автовокзала. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.В рамках мастер-плана в центральной части Улан-Удэ уже строят несколько крупных проектов: театрально-культурный центр «Байкал», Национальный музей и школу. В процессе проектирования находится международный студенческий кампус «Байкал». Алексей Цыденов поставил задачу создать комплексный проект благоустройства не только набережной, но и всей центральной части города в районе данных объектов.- Благоустройство театра «Байкал» должно быть увязано с кампусом, музеем, школой и стадионом. По сути мы должны создать единый комплекс с набережной, которая абсолютно интегрирована с прилегающей территорией, - заявил он.Протяжённость набережной Селенги в центральной части - более трёх километров. На всем её протяжении планируется создать точки притяжения, комфортные маршруты, пешеходные дорожки, парковки.Несколько концепций благоустройства, основанных на успешном опыте других городов России, представил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Улан-Удэ Михаил Мясищев- Вот, например, сценарий «Амфитеатр». Основная идея – использовать откосы дамбы в качестве основы, на которой устраиваются амфитеатры с видами на воду. Со стороны города откосы становятся основой для создания геопластики или террасированного озеленения, - рассказал он.Второй сценарий «Пристань» - классический вариант с прокатом водного оборудования или лодочной станцией. Есть предложение установить на склоне шезлонги или другие варианты отдыха, растения в стаканах, арт-объекты.Глава Бурятии поручил также продумать благоустройство территорий, прилегающих к новым объектам и Центральному стадиону, не только со стороны реки. Утвердить окончательное техническое задание для проектирования и объявить конкурс для выбора его разработчика.