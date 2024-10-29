В Улан-Удэ начала работу мастерская керамики

В столице Бурятии открылась керамическая мастерская «Керамика у Байкала». Первым обучающим мероприятием стала творческая лаборатория «Основы формирования и декорирования керамических изделий».Наставниками проекта приглашены известные мастера. Из Хакасии приехала Лидия Кашкарова, художник-керамист, руководитель гончарной студии «lik_kerama». На первом занятии она поделилась своим опытом создания мастерской. Также наставником проекта стала Марина Налётова из Улан-Удэ, художник-керамист, член союза художников России, руководитель студии «Байкальская керамика».Опытные мастера начали обучение с азов: эксплуатация оборудования, техника безопасности, знакомство с материалами, инструментами и способами декорирования. Резидентами мастерской стали 13 человек, среди них начинающие мастера, педагоги изобразительного искусства, домохозяйки и пенсионеры, которые хотят попробовать себя в творчестве. Ученики получили первое домашнее задание: нарисовать эскизы орнаментов, композиции на основе бурятского эпоса и легенд. В течение недели, с 28 октября по 3 ноября, они прослушают лекции, пройдут практические занятия по основам эксплуатации муфельной печи, технологии проведения обжигов, изготовления изделий простых форм на гончарном круге, ручной лепки, декорирования текстурами и фактурами. Мастера поделятся секретами работы мастерских, реализации услуг, продукции и другого.По завершении недельного обучения для закрепления на практике и оттачивания мастерства выпускники проведут мастер-классы для социально незащищённых слоёв населения.- «Керамика у Байкала» позволит начинающим мастерам сделать первые шаги в гончарном искусстве. Для этого мастерская предоставляет все необходимое оборудование и инструменты, печь для обжига и даже глину. А опытные мастера обучат основам работы с глиной, - отметил автор и руководитель проекта Сергей Доржиев.Как сообщили в республиканском центре народного творчества, проект реализован в рамках президентского гранта для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Занятия мастерской проходят в штабе общественной поддержки «ЕР».