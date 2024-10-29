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В районе Улан-Удэ стартовала благотворительная акция

В районе Улан-Удэ стартовала благотворительная акция
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Участники окажут поддержку нуждающимся семьям

В Советском районе Улан-Удэ стартовала благотворительная акция «За безопасность вместе: пожарный извещатель». Целью акции является помощь в приобретении и установке пожарных извещателей тем семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Отметим, что на территории района проживает 78 семей, находящихся в социально опасном положении, в них воспитывается 190 детей.

- Мы призываем всех неравнодушных граждан присоединиться к этой важной акции и внести свой вклад в обеспечение безопасности детей, - сообщили в районной администрации.

Для того чтобы принять участие в акции и оказать поддержку нуждающимся семьям, нужно обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района. Адрес комиссии: г. Улан-Удэ, ул. Советская, 23, кабинет 18а.

По информации Советской администрации, с начала текущего года на территории города произошло 1100 техногенных пожаров, в результате которых погибло 18 человек. Во всех случаях в домах отсутствовали пожарные извещатели, которые могли бы сохранить жизнь людям. 

Возрастное ограничение: 6+.
Улан-Удэ Советский район благотворительная акция пожары

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