В районе Улан-Удэ стартовала благотворительная акция

В Советском районе Улан-Удэ стартовала благотворительная акция «За безопасность вместе: пожарный извещатель». Целью акции является помощь в приобретении и установке пожарных извещателей тем семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Отметим, что на территории района проживает 78 семей, находящихся в социально опасном положении, в них воспитывается 190 детей.- Мы призываем всех неравнодушных граждан присоединиться к этой важной акции и внести свой вклад в обеспечение безопасности детей, - сообщили в районной администрации.Для того чтобы принять участие в акции и оказать поддержку нуждающимся семьям, нужно обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района. Адрес комиссии: г. Улан-Удэ, ул. Советская, 23, кабинет 18а.По информации Советской администрации, с начала текущего года на территории города произошло 1100 техногенных пожаров, в результате которых погибло 18 человек. Во всех случаях в домах отсутствовали пожарные извещатели, которые могли бы сохранить жизнь людям.