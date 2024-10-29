В Улан-Удэ развернётся фестиваль экскурсий

С 1 по 4 ноября в столице Бурятии в шестой раз пройдёт фестиваль экскурсий «Хото». Участников ждут: 27 экскурсий, 17 площадок, аттестованные гиды и краеведы.- Мы хотим, чтобы наши жители полюбили свой собственный город, потому что иногда мы знаем историю другого края, региона или страны, и при этом совсем не знаем свой регион. Каждый посетитель нашей экскурсии станет немного краеведом. Изучит своё родное место, где он живёт, чтобы он смог с гордостью и любовью о нем рассказать, - поделилась Наталия Мясникова, экскурсовод, основатель фестиваля.Как сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ, в рамках фестиваля пройдут:- «Улан-Удэ не сразу строился» и «Как зимовье столицей стало» - автобусные и трамвайные экскурсии (на автобусные экскурсии действует возрастное ограничение: 18+);- Экскурсии в крупнейшие театры города, где можно будет узнать секреты создания театрального искусства;- Лекции в бурятской юрте о малоизвестных фактах из истории и культуры Бурятии: истории хрустального чуда Кяхты, Чайного пути, слободы миллионеров;- Мастер-классы по этикету, национальным играм в кости, изготовлению дизайнерских сувениров;- Новинки фестиваля, где можно узнать, как развивался город.Кроме этого, фестиваль «Хото» также выходит за пределы Улан-Удэ. Так, можно будет посетить уникальные места республики с профессиональными гидами: залив Провал, Иволгинскую и Баргузинскую долины.Как отметили в мэрии города, это единственный на Дальнем Востоке фестиваль городских экскурсий и один из немногих, которые проводятся в России. Подробную информацию можно узнать на странице фестиваля.