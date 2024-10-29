30 октября

29 октября

Популярное

В Улан-Удэ развернётся фестиваль экскурсий

В Улан-Удэ развернётся фестиваль экскурсий
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Гиды также покажут уникальные места Бурятии

С 1 по 4 ноября в столице Бурятии в шестой раз пройдёт фестиваль экскурсий «Хото». Участников ждут: 27 экскурсий, 17 площадок, аттестованные гиды и краеведы.

- Мы хотим, чтобы наши жители полюбили свой собственный город, потому что иногда мы знаем историю другого края, региона или страны, и при этом совсем не знаем свой регион. Каждый посетитель нашей экскурсии станет немного краеведом. Изучит своё родное место, где он живёт, чтобы он смог с гордостью и любовью о нем рассказать, - поделилась Наталия Мясникова, экскурсовод, основатель фестиваля.

Как сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ, в рамках фестиваля пройдут:
- «Улан-Удэ не сразу строился» и «Как зимовье столицей стало» - автобусные и трамвайные экскурсии (на автобусные экскурсии действует возрастное ограничение: 18+);
- Экскурсии в крупнейшие театры города, где можно будет узнать секреты создания театрального искусства;
- Лекции в бурятской юрте о малоизвестных фактах из истории и культуры Бурятии: истории хрустального чуда Кяхты, Чайного пути, слободы миллионеров;
- Мастер-классы по этикету, национальным играм в кости, изготовлению дизайнерских сувениров;
- Новинки фестиваля, где можно узнать, как развивался город.

Кроме этого, фестиваль «Хото» также выходит за пределы Улан-Удэ. Так, можно будет посетить уникальные места республики с профессиональными гидами: залив Провал, Иволгинскую и Баргузинскую долины.

Как отметили в мэрии города, это единственный на Дальнем Востоке фестиваль городских экскурсий и один из немногих, которые проводятся в России. Подробную информацию можно узнать на странице фестиваля.

Возрастное ограничение: 18+.
Бурятия Улан-Удэ фестиваль экскурсии туризм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ развернётся фестиваль экскурсий
В Улан-Удэ развернётся фестиваль экскурсий
Общество, 29.10.2024
Гиды также покажут уникальные места Бурятии
В Бурятии поддержат традиционную культуру семейских
В Бурятии поддержат традиционную культуру семейских
Общество, 29.10.2024
Победители конкурса по созданию новых концертных программ получат 180 тысяч рублей
В районе Улан-Удэ стартовала благотворительная акция
В районе Улан-Удэ стартовала благотворительная акция
Общество, 29.10.2024
Участники окажут поддержку нуждающимся семьям
В Улан-Удэ начала работу мастерская керамики
В Улан-Удэ начала работу мастерская керамики
Общество, 29.10.2024
Первые занятия обучающей лаборатории проводят опытные мастера-керамисты
На севере Бурятии открыли мост после капремонта
На севере Бурятии открыли мост после капремонта
Общество, 29.10.2024
Общая стоимость работ составила более 53 млн рублей
В Бурятии выразили соболезнования в связи с уходом из жизни Хамбо Ламы Республики Алтай
В Бурятии выразили соболезнования в связи с уходом из жизни Хамбо Ламы Республики Алтай
Общество, 29.10.2024
Мерген Шагаев руководил Буддийской Сангхой Алтая с 2003 года
В Бурятии отпраздновали 50-летие Тапхара
В Бурятии отпраздновали 50-летие Тапхара
Общество, 29.10.2024
Посёлок в Иволгинском районе был основан в 1974 году
В Улан-Удэ для набережной и новых объектов разработают единую планировку
В Улан-Удэ для набережной и новых объектов разработают единую планировку
Общество, 29.10.2024
«Мы должны создать единый комплекс с набережной», - заявил Алексей Цыденов
Жителей Улан-Удэ абьюзят на работе
Жителей Улан-Удэ абьюзят на работе
Общество, 29.10.2024
Горожане рассказали, как их притесняют начальство и коллеги
В Бурятии выбрали лучшие педагогические семьи
В Бурятии выбрали лучшие педагогические семьи
Общество, 29.10.2024
Гран-при завоевала казачья семья из Бичурского района
Медики изучат микробиоту бурятского этноса
Медики изучат микробиоту бурятского этноса
Общество, 29.10.2024
В Бурятии специалистов обучили функциональному биохакингу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^