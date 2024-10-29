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В Бурятии поддержат традиционную культуру семейских

В Бурятии поддержат традиционную культуру семейских
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Победители конкурса по созданию новых концертных программ получат 180 тысяч рублей

1 ноября завершается приём заявок на III республиканский конкурс на создание концертных программ любительских коллективов, сохраняющих культуру семейских (старообрядцев).

- Конкурс проводится в рамках реализации подпрограммы № 6 «Сохранение и развитие традиционной культуры старообрядцев в Республике Бурятия» в 2022 – 2026 годах государственной программы «Культура Бурятии». Цели конкурса – сохранение и возрождение традиционной культуры старообрядцев (семейских), укрепление материально-технической базы творческих коллективов, - сообщили в республиканском центре народного творчества.

Смотр-конкурс пройдёт в два тура. Первый тур – отборочный (по видеозаписям): приём заявок – до 1 ноября; определение финалистов – до 11 ноября. Победители 2023 года к участию не допускаются. Второй тур – финал и гала-концерт – состоится в декабре в Улан-Удэ.

Концертная программа должна содержать не менее одной протяжной песни а капелла, одной плясовой песни с демонстрацией фольклорной хореографии («дробушек»), одного обрядового действия или сцены бытовой жизни старообрядцев. Продолжительность концертной программы (видеоролика) – не более 30 минут.

Пятеро победителей конкурса будут награждены дипломами лауреатов и денежными призами по 180 000 рублей.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия конкурс семейские культура

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