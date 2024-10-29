В Бурятии отпраздновали 50-летие Тапхара

В минувшую субботу, 26 октября, в Иволгинском районе Бурятии отметили 50-летие посёлка Тапхар. Сельчане проявили огромную активность и тщательно подготовились к этому важному событию.- История посёлка – это увлекательная повесть о героических и трудовых подвигах наших земляков. В 1974 году было объявлено о начале масштабной стройки — строительстве Забайкальского апатитового завода. Со всех уголков Советского Союза сюда стала съезжаться молодёжь, полная романтических устремлений. Одновременно с этим был заложен временный посёлок для строителей. Там появились благоустроенные дома, детский сад, начальная школа, библиотека и дом культуры. В то время никто и представить себе не мог, что этот временный посёлок превратится в постоянный. Это были годы становления, побед, достижений и развития Тапхара — годы, наполненные трудностями и счастьем, - рассказали в районной администрации.В празднике приняли участие люди, стоявшие у истоков основания посёлка. Среди них - Галина Николаевна Глущенко, работавшая штукатуром-маляром, Людмила Николаевна Кучанская, также трудившаяся в этой сфере.Праздник открыли представители администраций Иволгинского района и сельского поселения «Иволгинское», а также районного совета депутатов. Прозвучало много поздравлений, была организована творческая программа. Кроме этого, на юбилее отметили жителей посёлка, которые на протяжении многих лет активно участвовали и продолжают вносить свой вклад в развитие и процветание Тапхара.