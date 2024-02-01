Монголия стала инициатором создания «Всемирной ассоциации двугорбых верблюдов»

Экономика, Фото: Баир Мохосоев

Организация займётся распространением и развитием культуры верблюдоводства



Генеральная ассамблея ООН объявила 2024 год Международным годом верблюдовых. Представительство ООН в Монголии и продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) совместно с монгольским министерством продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности организовали церемонию открытия международного года в музее естественной истории в Улан-Баторе.



Исполнительный директор секретариата партнёрства по развитию молочной промышленности в Азии Б. Батбаяр рассказал новостному агентству «Монцамэ» о мероприятиях, которые планируется провести в Монголии в рамках Международного года верблюдовых.



По его словам, Монголия инициировала создание «Всемирной ассоциации двугорбых верблюдов». Инициативу обсуждали в ходе международной дискуссии партнёрства по развитию молочной промышленности в Азии, совместно организованной в прошлом году ФАО и правительством страны. В ходе этого мероприятия иностранные участники поддержали предложение Монголии. Главная цель ассоциации – защитить генофонд двугорбых верблюдов, распространить наследие и культуру верблюдоводства и увеличить прибыль за счёт их разведения.



Также в Монголии работают над созданием кластера по производству верблюжьего молока совместно с верблюдоводами, неправительственными организациями и ассоциациями, учёными и предприятиями. В аймаке Баянхонгор уже создан завод по переработке верблюжьего молока, сейчас создаётся подобный завод в аймаке Умнеговь. Кроме того, недавно монгольское министерство продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности одобрило новую породу верблюдов «Ламын гэгээний улаан тэмээ» (Красный верблюд «Ламын гэгээн») с высоким удоем молока и качественной шерстью, которую разводят в сомонах Баянлиг, Баянговь, Богд и Жинст аймака Баянхонгор. Помимо этого, в рамках международного года в стране планируют провести дискуссии и встречи среди работников сельского хозяйства.



В церемонии открытия года приняли участие постоянный представитель ООН Тапан Мишра, постоянный представитель продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Винод Ахуджа, министр иностранных дел Монголии Б. Батцэцэг, чрезвычайные и полномочные послы Китая, Турции, США, Европейского Союза, государственный секретарь министерства сельского хозяйства и продовольствия Т. Жамбалцэрэн, а также учёные и исследователи из институтов государственного сельскохозяйственного университета, представители компаний.



