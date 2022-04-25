Сервис от МегаФона позволяет видеть, где сейчас находится ребёнок, заряжен ли его телефон и достаточно ли на балансе средств
Дальневосточники начали активнее присматривать за своими детьми онлайн. C начала года число подключений сервиса «Родительский контроль» увеличилось на 64% в сравнении с тем же периодом 2021 года.
Сервис от МегаФона позволяет видеть, где сейчас находится ребёнок, заряжен ли его телефон и достаточно ли на балансе средств. Также с помощью услуги «Родительский контроль» мамы и папы могут оградить сына или дочь от контента, не предназначенного для детей.
На сегодняшний день мамы подключают «Родительский контроль» чаще, чем папы в следующих регионах: Бурятии, Хабаровском крае, Якутии и на Сахалине. Например, в Бурятии соотношение в пользу женской половины семьи составляет 63% и 37%. Любопытно, но в остальных регионах за подрастающим поколением через интернет активнее приглядывают отцы. Наиболее активны абоненты-мужчины с Камчатки и Магадана – на них приходится порядка 60% подключений сервиса. Почти так же заботливы папы из Амурской области и Приморского края – 58% и 55% подключений соответственно.
При этом мамы используют «Родительский контроль» одинаково ровно на протяжении всего года, а отцы активизируются перед 1 сентября и новогодними каникулами. Эта тенденция прослеживается во всех регионах Дальнего Востока.
Почти в 50% случаев сервис подключают родители 30-40 лет. Именно поколение восьмидесятых сейчас растит детей-школьников, которые самостоятельно передвигаются по городу, постоянно используют гаджеты и нуждаются в дополнительном внимании. Не оставляют внуков без присмотра и бабушки с дедушками. На людей 1950-1960-х годов рождения приходится 10% подключений опции.
Жители Бурятии усилили «родительский контроль» в интернете
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