 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 апреля

14 апреля

Популярное

Под Улан-Удэ грибная ферма перешла на отопление ореховой скорлупой

Под Улан-Удэ грибная ферма перешла на отопление ореховой скорлупой
Бизнес,  Фото:Бурприроднадзор
Владельца грибной фермы понудили к тому, чтобы прекращать загрязнять воздух

Сотрудники Бурприроднадзора обследовали грибную ферму в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии.

- Проверка установила, что индивидуальный предприниматель не стоит на государственном учёте, как объект, подлежащий регионального экологического надзору. По факту несоблюдения природоохранного законодательства ИП привлечен к административной ответственности по статье 8.46 и 8.2 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора.

После проверки индивидуальный предприниматель очистил территорию вокруг фермы, утилизировал отходы производства на полигон. Также он подал заявку на постановку объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и перешёл на экологический вид топлива - ореховую скорлупу.

Теперь грибная ферма не загрязняет атмосферный воздух.

Бурприроднадзор загрязнение воздуха

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Под Улан-Удэ грибная ферма перешла на отопление ореховой скорлупой
Под Улан-Удэ грибная ферма перешла на отопление ореховой скорлупой
Бизнес, 15.04.2022
Владельца грибной фермы понудили к тому, чтобы прекращать загрязнять воздух
Правила воспитания: что читают мамы и папы Бурятии
Правила воспитания: что читают мамы и папы Бурятии
Бизнес, 15.04.2022
Папы Бурятии не меньше мам обращаются к электронным книгам по педагогической литературе
В Бурятии работники кафе устроили свалку из костей
В Бурятии работники кафе устроили свалку из костей
Бизнес, 13.04.2022
На свалку у придорожного кафе пожаловались очевидцы
В Бурятии владельцев магазинов уличили в большой наценке на продукты
В Бурятии владельцев магазинов уличили в большой наценке на продукты
Бизнес, 13.04.2022
В ситуации разбирались прокуратура и Республиканская служба по тарифам
В Бурятии страусиная ферма получила лицензию зоопарка
В Бурятии страусиная ферма получила лицензию зоопарка
Бизнес, 11.04.2022
Необычная тарбагатайская ферма получила бессрочную лицензию
Бурятские бизнесмены показали себя на международной выставке «Стройиндустрия-2022»
Бурятские бизнесмены показали себя на международной выставке «Стройиндустрия-2022»
Бизнес, 11.04.2022
В выставке приняли участие 10 строительных организаций из Бурятии
В Бурятии котельные загрязняли воздух
В Бурятии котельные загрязняли воздух
Бизнес, 11.04.2022
В дело вмешалась прокуратура 
В Бурятии наказали руководителя организации за долги по зарплате
В Бурятии наказали руководителя организации за долги по зарплате
Бизнес, 08.04.2022
Нарушение выявила прокурорская проверка 
В Улан-Удэ пересмотрят торги с сомнительным победителем
В Улан-Удэ пересмотрят торги с сомнительным победителем
Бизнес, 07.04.2022
Победила компания, которая вообще не должна была быть допущена к торгам
В магазинах Бурятии выявляют просроченный алкоголь
В магазинах Бурятии выявляют просроченный алкоголь
Бизнес, 07.04.2022
Виновников оштрафовали почти на 30 тысяч рублей
В Улан-Удэ везли лошадей без документов
В Улан-Удэ везли лошадей без документов
Бизнес, 07.04.2022
Владельца животных оштрафовали

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^