Под Улан-Удэ грибная ферма перешла на отопление ореховой скорлупой

Владельца грибной фермы понудили к тому, чтобы прекращать загрязнять воздух



Сотрудники Бурприроднадзора обследовали грибную ферму в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии.



- Проверка установила, что индивидуальный предприниматель не стоит на государственном учёте, как объект, подлежащий регионального экологического надзору. По факту несоблюдения природоохранного законодательства ИП привлечен к административной ответственности по статье 8.46 и 8.2 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора.



После проверки индивидуальный предприниматель очистил территорию вокруг фермы, утилизировал отходы производства на полигон. Также он подал заявку на постановку объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и перешёл на экологический вид топлива - ореховую скорлупу.



Теперь грибная ферма не загрязняет атмосферный воздух.



