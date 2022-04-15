Владельца грибной фермы понудили к тому, чтобы прекращать загрязнять воздух
Сотрудники Бурприроднадзора обследовали грибную ферму в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии.
- Проверка установила, что индивидуальный предприниматель не стоит на государственном учёте, как объект, подлежащий регионального экологического надзору. По факту несоблюдения природоохранного законодательства ИП привлечен к административной ответственности по статье 8.46 и 8.2 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе Бурприроднадзора.
После проверки индивидуальный предприниматель очистил территорию вокруг фермы, утилизировал отходы производства на полигон. Также он подал заявку на постановку объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и перешёл на экологический вид топлива - ореховую скорлупу.
Теперь грибная ферма не загрязняет атмосферный воздух.
Под Улан-Удэ грибная ферма перешла на отопление ореховой скорлупой
Бизнес, Фото:
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