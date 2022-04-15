В Бурятии бизнесмен занимался незаконной рекламой займов

УФАС выдало предписание



Бурятское УФАС России обязало индивидуального предпринимателя прекратить распространение рекламы с нарушением федерального законодательства.



Бизнесмен размещал в социальных сетях рекламу займов под залог ПТС, недвижимости, оргтехники. Между тем, в госреестре микрофинансовых организаций предприниматель не состоит, а потому и предоставлять денежные займы не имеет права.



- Реклама услуг по предоставлению потребительских займов лицами, не осуществляющими профессиональную деятельность в этой сфере, не допускается, - поясняет Бурятское УФАС.

