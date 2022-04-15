 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 апреля

14 апреля

Популярное

В Бурятии бизнесмен занимался незаконной рекламой займов

В Бурятии бизнесмен занимался незаконной рекламой займов
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
УФАС выдало предписание

Бурятское УФАС России обязало индивидуального предпринимателя прекратить распространение рекламы с нарушением федерального законодательства.

Бизнесмен размещал в социальных сетях рекламу займов под залог ПТС, недвижимости, оргтехники. Между тем, в госреестре микрофинансовых организаций предприниматель не состоит, а потому и предоставлять денежные займы не имеет права.

- Реклама услуг по предоставлению потребительских займов лицами, не осуществляющими профессиональную деятельность в этой сфере, не допускается, - поясняет Бурятское УФАС. 
УФАС реклама

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии работники кафе устроили свалку из костей
В Бурятии работники кафе устроили свалку из костей
Бизнес, 13.04.2022
На свалку у придорожного кафе пожаловались очевидцы
В Бурятии владельцев магазинов уличили в большой наценке на продукты
В Бурятии владельцев магазинов уличили в большой наценке на продукты
Бизнес, 13.04.2022
В ситуации разбирались прокуратура и Республиканская служба по тарифам
В Бурятии страусиная ферма получила лицензию зоопарка
В Бурятии страусиная ферма получила лицензию зоопарка
Бизнес, 11.04.2022
Необычная тарбагатайская ферма получила бессрочную лицензию
Бурятские бизнесмены показали себя на международной выставке «Стройиндустрия-2022»
Бурятские бизнесмены показали себя на международной выставке «Стройиндустрия-2022»
Бизнес, 11.04.2022
В выставке приняли участие 10 строительных организаций из Бурятии
В Бурятии котельные загрязняли воздух
В Бурятии котельные загрязняли воздух
Бизнес, 11.04.2022
В дело вмешалась прокуратура 
В Бурятии наказали руководителя организации за долги по зарплате
В Бурятии наказали руководителя организации за долги по зарплате
Бизнес, 08.04.2022
Нарушение выявила прокурорская проверка 
В Улан-Удэ пересмотрят торги с сомнительным победителем
В Улан-Удэ пересмотрят торги с сомнительным победителем
Бизнес, 07.04.2022
Победила компания, которая вообще не должна была быть допущена к торгам
В магазинах Бурятии выявляют просроченный алкоголь
В магазинах Бурятии выявляют просроченный алкоголь
Бизнес, 07.04.2022
Виновников оштрафовали почти на 30 тысяч рублей
В Улан-Удэ везли лошадей без документов
В Улан-Удэ везли лошадей без документов
Бизнес, 07.04.2022
Владельца животных оштрафовали
Дерипаска призвал ограничить поток «турварваров» на Байкал
Дерипаска призвал ограничить поток «турварваров» на Байкал
Бизнес, 07.04.2022
Российский миллиардер Олег Дерипаска считает, что Байкалу следует несколько лет отдохнуть от «диких» туристов
Перевозчикам Бурятии выделят субсидии
Перевозчикам Бурятии выделят субсидии
Бизнес, 06.04.2022
Глава республики принял решение о поддержке перевозчиков для сохранения тарифов и поддержания качества услуг

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^