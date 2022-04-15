УФАС выдало предписание
Бурятское УФАС России обязало индивидуального предпринимателя прекратить распространение рекламы с нарушением федерального законодательства.
Бизнесмен размещал в социальных сетях рекламу займов под залог ПТС, недвижимости, оргтехники. Между тем, в госреестре микрофинансовых организаций предприниматель не состоит, а потому и предоставлять денежные займы не имеет права.
- Реклама услуг по предоставлению потребительских займов лицами, не осуществляющими профессиональную деятельность в этой сфере, не допускается, - поясняет Бурятское УФАС.
В Бурятии бизнесмен занимался незаконной рекламой займов
Бизнес, Фото:
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