В преддверии выходных усилят рейды в организациях торговли и общепита
Мобильные группы усиливают контроль в организациях общепита и торговли перед выходными. В пятницу, 11 июня, в заведениях Улан-Удэ будут проходить рейды по соблюдению масочного режима и других профилактических мер, сообщили в правительстве Бурятии.
Ежедневно во всех районах Улан-Удэ работают мобильные группы с участием полицейских. Мобильные группы требуют соблюдения мер профилактики в период роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день у 81% пациентов, получающих лечение в стационарах республики, диагностирована тяжёлая форма заболевания – пневмония. Из 105 пациентов, находящихся в реанимации, 44 человека моложе 65 лет.
10 июня рейдами было охвачено 196 объектов, составлено 129 протоколов об административном правонарушении. Чаще всего организации пренебрегают масочным режимом, не проводят дезинфекцию помещений и поверхностей по требуемому нормативу и не проводят термометрию сотрудников. В кафе и ресторанах не обеспечиваются условия социального дистанцирования.
- Так, к административной ответственности привлечены должностные лица в баре «Бухен Хаус», гастропабе «Бууза бао», кафе «Бочка», - сообщили в правительстве республики.
Проводятся повторные рейды в торговых центрах, где регистрируются нарушения масочного режима посетителями и продавцами.
- Так, протоколы и на покупателей, и на индивидуальных предпринимателей составлялись в торговых комплексах «Народный», «Рич Монголия», Центральный рынок, - уточнили в пресс-службе правительства Бурятии.
В Улан-Удэ бар, кафе и гастропаб попались на ковидных нарушенияъ
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