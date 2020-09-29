В Бурятии стали чаще посылать электронные заказные письма онлайн

Бизнес, Фото: Почта России

Отправка и получение таких писем занимают не более трёх минут



Клиенты Почты России в Бурятии стали чаще отправлять и получать заказные письма через личный кабинет на сайте Почты России. За 8 месяцев 2020 года в республике было отправлено около 300 тысяч электронных писем, это в 1,7 раз больше, чем в прошлом году, сообщила пресс-служба УФПС Республики Бурятия.



К услуге можно подключиться на сайте Почты России, в мобильном приложении Почты России или через портал государственных услуг. Отправить электронные письма могут не только юридические лица, но и физические.



В настоящее время население получает в виде электронных заказных писем (ЭЗП) постановления об административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и уведомления от Пенсионного фонда России по Бурятии. Отправка и получение таких писем не требуют похода в почтовое отделение и занимают не более трёх минут. Такой подход устраивает многих клиентов Почты России.



При отправке электронных заказных писем используется гибридная система доставки, то есть если получатель подключен к услуге электронной доставки, то он получит письмо в режиме онлайн. Если нет, то сотрудники почты распечатают и доставят письмо в бумажном виде до адресата, отметили в компании.



Кроме того, возможность отслеживания почтового отправления по трек-номеру в режиме реального времени позволяет клиенту проследить весь путь прохождения.



- Преимущество ЭЗП – это высокая скорость доставки электронных писем, экономия отправителя на операциях по предпочтовой подготовке отправлений, в том числе на посещении почтового отделения, онлайн-статистика, бесплатные уведомления о вручении в электронном виде, юридическая значимость письма, аналогичная бумажному, – отметила руководитель отдела продаж филиала Валентина Левенец.



Подробная информация о способе подключения к онлайн сервису электронных заказных писем доступна на официальном сайте https://zakaznoe.pochta.ru.



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