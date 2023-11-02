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В Бурятии грабитель-сладкоежка заработал уголовное дело

В Бурятии грабитель-сладкоежка заработал уголовное дело
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он отобрал у человека сумку с шоколадом и печеньем

Всё произошло в январе в Иволгинском районе. Местный житель подошёл к мужчине на улице и попросил у него телефон и деньги, а получив отказ, схватил его сумку и ударил по левой руке.

После этого злоумышленник вцепился своей жертве в одежду и повалил на землю. Тому удалось вырваться. Он побежал в ближайший магазин.

Нападавший ринулся следом и прямо в торговой точке отобрал у мужчины сумку, в которой лежали шоколадный батончик, молочные шоколад, сахарное печенье, две конфеты, игрушка, таблетки и сироп для детей и взрослых.

Против сельчанина возбудили уголовное дело о грабеже – по пункту «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ. С учётом всех обстоятельств иволгинцу дали два года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Бурятии, приговор уже вступил в законную силу. 
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