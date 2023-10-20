Житель Бурятии на 9 с половиной лет загремел в колонию за убийство

Сельчанин пытался оправдать кровавую расправу самообороной



Ещё в августе жителя Иволгинского района осудили за убийство. Его признали виновным по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.



Как выяснилось, злоумышленник зарезал мужчину, который якобы замахнулся на него табуретом. Сельчанин «в целях самозащиты» схватил нож и напал на свою жертву, ударив лезвием в область шеи и грудь.



Иволгинцу дали девять с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Суд удовлетворил и гражданские иски родственников погибшего о компенсации морального вреда.



Убийца решил обжаловать приговор в Верховном суде Бурятии. Нападение он объяснил самообороной. Однако служители Фемиды пришли к выводу, что эти доводы опровергаются показаниями самого же мужчины, которые он дал во время предварительного следствия. Согласно им, в момент нанесения удара ножом потерпевший сидел на табурете и никакой опасности не представлял.



В итоге приговор оставили без изменения. Судебная коллегия признала несостоятельными доводы апелляционной жалобы о совершении убийства при превышении пределов необходимой обороны. Назначенное наказание – с учётом характера и степени общественной опасности преступления, данных о личности виновного и смягчающих обстоятельств – сочли справедливым и соразмерным содеянному.