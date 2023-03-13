В Улан-Удэ из салона такси украли дамскую сумку

Сумочку в машине забыла супруга мужчины



Поздним вечером 8 марта в полицию Улан-Удэ обратился 40-летний мужчина с заявлением о краже дамской сумочки, принадлежащей его супруге. Он объяснил, что женщина забыла сумку в его машине.



Пропажу таксист обнаружил после ухода трёх пассажиров, которых он подвозил к торговому центру.



- Ранее оставленная супругой в салоне автомобиля сумка висела на водительском сиденье на ремешке. В ней находились личные документы хозяйки, косметика, две тысячи рублей и банковские карты, с одной из которых впоследствии злоумышленником была оплачена покупка музыкальной колонки. Причинённый ущерб составил 14 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Мужчина отметил, что потребовал молодых людей вернуть ему сумку. Однако они свою причастность к краже отрицали.



Полицейские на следующий день задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 25-летний улан-удэнец, подрабатывающий на стройке разнорабочим.



Молодой человек признался, что в такси снял с ремешка дамскую сумку, потратил найденные в ней наличные деньги и снял тысячу рублей с банковской карты. Сумку же он впоследствии выбросил. Позже третьи лица вернули мужчине украденную вещь супруги.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие.

