Часть Улан-Удэ осталась без света из-за сильного ветра

Электроэнергию полностью восстановили только к полуночи







Без света осталась и часть Левого берега. Авария случилась в 14:30. В оперативной сводке по городу отмечается, что причиной стало «превышение ветровой нагрузки». В итоге отключилась линия электропередачи.



На месте работали две бригады ГЭС, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе. Подключение проводилось поэтапно. Части потребителей свет вернули к 16:50, части – к 17:26. На тот момент он появился почти на всём Левобережье. Оставалось только два ДНТ.



В 20:23 в ПАО «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго» уточнили, что электроснабжение восстановили на Стеклозаводе, Бурводе и большей части Левого берега. Работы велись в условиях сильного ветра. К полуночи электричество вернулось во все дома.



