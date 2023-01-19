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Часть Улан-Удэ осталась без света из-за сильного ветра

Часть Улан-Удэ осталась без света из-за сильного ветра
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Электроэнергию полностью восстановили только к полуночи

Днём 18 января в столице Бурятии произошло аварийное отключение электроэнергии. Она исчезла в микрорайоне Стеклозавод, на улицах Мира и Новгородская, двух расположенных там детсадах – № 38 «Малинка» и «Хрусталик», в республиканском психоневрологическом диспансере на улице Рабочая, на котельной медучреждения, а также в противотуберкулёзном и кожно-венерологический диспансерах.

Без света осталась и часть Левого берега. Авария случилась в 14:30. В оперативной сводке по городу отмечается, что причиной стало «превышение ветровой нагрузки». В итоге отключилась линия электропередачи. 
 
На месте работали две бригады ГЭС, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе. Подключение проводилось поэтапно. Части потребителей свет вернули к 16:50, части – к 17:26. На тот момент он  появился почти на всём Левобережье. Оставалось только два ДНТ.

В 20:23 в ПАО «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго» уточнили, что электроснабжение восстановили на Стеклозаводе, Бурводе и большей части Левого берега. Работы велись в условиях сильного ветра. К полуночи электричество вернулось во все дома.

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