В Иркутской области раскрыли кражу игрушек на сумму более ста тысяч





















В Иркутской области транспортные полицейские раскрыли кражу детских игрушек из железнодорожного контейнера на сумму более ста тысяч рублей. Преступниками оказались ранее судимые жители города Нижнеудинск и Нижнеудинского района.В декабре прошлого года двое подозреваемых были задержаны транспортными полицейскими и сотрудниками ОМОН на транспорте управления Росгвардии. Задержанные сообщили данные ещё двоих соучастников кражи. Также они рассказали полицейским, что весной 2022 года украли груз из железнодорожных контейнеров на перегоне Шеберта – Худоелань. Мужчины срезали пломбы и вскрыли контейнеры, перегрузили коробки с игрушками в грузовой автомобиль и вывезли с места.Украденное хранили дома, часть игрушек продали местному индивидуальному предпринимателю.Вскоре выяснилось, что магазин, где были выставлены на продажу украденные игрушки, принадлежал близкой родственнице одного из фигурантов дела. Во время обысков по местам жительства подозреваемых и в торговой точке было изъято более половины похищенных игрушек.Накануне задержали третьего фигуранта, его заключили под стражу. Четвёртый соучастник находится в федеральном розыске, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.