В Иркутске горел автобус

Возгорание запечатлели на видео



Вчера, 12 января, в Иркутске на Глазковском мосту полыхал автобус. Видео опубликовал телеканал «Вести-Иркутск» в своих соцсетях.



Инцидент произошёл в 16:36. Загоревшийся автобус удалось потушить водителю и очевидцам.



- В пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в автобусе. Люди эвакуировались, никто не пострадал. До прибытия пожарных водитель и проезжавшие мимо вместе справились с огнём с помощью огнетушителей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Автобус отбуксировали в безопасное место.



