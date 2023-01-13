Возгорание запечатлели на видео
Вчера, 12 января, в Иркутске на Глазковском мосту полыхал автобус. Видео опубликовал телеканал «Вести-Иркутск» в своих соцсетях.
Инцидент произошёл в 16:36. Загоревшийся автобус удалось потушить водителю и очевидцам.
- В пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в автобусе. Люди эвакуировались, никто не пострадал. До прибытия пожарных водитель и проезжавшие мимо вместе справились с огнём с помощью огнетушителей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Автобус отбуксировали в безопасное место.
В Иркутске горел автобус
Происшествия, Фото:
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