13 января

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В Иркутске горел автобус

В Иркутске горел автобус
Происшествия,  Фото:"Вести-Иркутск"
Возгорание запечатлели на видео

Вчера, 12 января, в Иркутске на Глазковском мосту полыхал автобус. Видео опубликовал телеканал «Вести-Иркутск» в своих соцсетях.

Инцидент произошёл в 16:36. Загоревшийся автобус удалось потушить водителю и очевидцам.

- В пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в автобусе. Люди эвакуировались, никто не пострадал. До прибытия пожарных водитель и проезжавшие мимо вместе справились с огнём с помощью огнетушителей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Автобус отбуксировали в безопасное место.

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